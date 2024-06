VIDEO | «Ho il cancro: ma continuo a battermi contro il malaffare»

Un gruppo vicentino di professionisti e imprenditori senza scrupoli (esponenti di spicco della borghesia imprenditoriale berica) avrebbe messo in piedi «una truffa da 14 milioni di euro», ossia «un maxi raggiro» del quale avrebbero fatto le spese alcuni consulenti, alcuni investitori nonché la Banca popolare di Vicenza all'epoca non ancora decotta. Di più, «questo maneggio», sul quale alligna pure lo spettro della «bancarotta», sarebbe stato coperto da un paio «di magistrati» in forza alla Procura di Vicenza. È questo il quadro «scioccante» descritto nelle accuse contenute in due denunce redatte dall'ingegnere Fabio Trombini di Susegana nella Marca. Il quale alle telecamere di Vicenzatoday.it dà conto di nomi e circostanze di una vicenda che ruota attorno ad una operazione immobiliare «da trecento milioni» prevista nelle campagne di Jesolo che i promotori sapevano tanto «fantasmagorica» quanto «irrealizzabile»: attacca lo stesso ingegnere i cui addebiti appunto sono al centro di una lunga inchiesta scritta di Vicenzatoday.it. Fra l'altro Trombini, che è affetto «da un cancro» che non gli «dà pace», dice di voler combattere «una battaglia per la verità» anche in ragione del fatto che per quanto riguarda l'asserita truffa «ormai a causa della inerzia degli uffici giudiziari la prescrizione si sia divorata l'inchiesta che assieme ad altri lo vede parte offesa». Sullo sfondo poi rimane l'operato di alcuni «poteri forti» che secondo il professionista suseganese avrebbero agito «nel retropalco» di questa vicenda. «Io ho il cancro, ma continuo a battermi contro il malaffare» conclude Trombini ai taccuini di Vicenzatoday.it.



