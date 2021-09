VIDEO | Gruppo «Scuola in presenza Vicenza», la parola al referente

Paolo Arcaro è uno dei volti noti della rete berica di genitori, che opera però anche in un contesto nazionale, creata per garantire ai figli una didattica che non sia a distanza pur a fronte delle difficoltà generate dal coronavirus

Secondo Paolo Arcaro, referente del gruppo dei genitori Scuola in presenza - Vicenza, i luoghi dell'istruzione devono essere aperti al confronto e alla pluralità. Si tratta di una apertura, spiega l'attivista ai microfoni di Vicenzatoday.it, che non deve venire mai meno anche in tempi resi difficili a causa del coronavirus. Arcaro spiega che non debbono esserci preclusioni nei confronti di quei ragazzi che non si vaccinano per una scelta dei loro genitori



