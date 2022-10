VIDEO | Green pass e visite ospedaliere: le richieste del comitato

Raffaele Varvara è il presidente nazionale del Comitato «Di sana e robusta costituzione», un comitato che da settimane si batte perché lo Stato italiano e gli enti pubblici locali riducano pressoché a zero la stretta su ospedali e casi di riposo per quanto riguarda la possibilità delle viste da parte dei familiari o delle persone più care. Oltre a Varvara, tra i tanti è intervenuta la bassanese Annamaria Parolin, che come Varvara, ai microfoni di vicenzatoday.it ha spiegato a lungo il suo punto di vista. Parolin nello specifico ha dato conto della solitudine in cui versano gli anziani ospiti delle Rsa che non possono fare affidamento sul supporto morale dei familiari.

