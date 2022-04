VIDEO | Guerra in Ucraina? «Serve la diplomazia»

Maria Teresa Turetta è il segretario veneto del sindacato di Base Cub il quale ieri 23 aprile ha dato vita ad una protesta davanti alla caserma Ederle di Vicenza. Dalla guerra in Ucraina, all'invio di armi al Paese invaso dall'esercito russo (che a sua volta lamenta una ingerenza sotto mentite spoglie da parte degli Stati Uniti negli affari della stessa Russia), fino a riflessi del conflitto in ambito socio-politico, hanno parlato ieri i manifestanti che non hanno lesinato bordate a governo, Nato e Usa. Nella intervista rilasciata a Vcienzatoday.it (con le immagini curate da Manuela Donà) Turetta sintetizza le ragioni della presenza in viale della Pace e spiega al contempo le ragioni della mobilitazione.

