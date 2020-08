Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Fiaccolata in memoria di Angela Vignaga

Un corteo silenzioso è sfilato per le strade di Castello, una frazione della città del grifo, per ricordare la giovane concittadina rimasta uccisa pochi giorni fa in un incidente stradale poco lontano da casa sua