VIDEO | Femminicidio Montecchio: parla il sindaco Trapula

Un altro femminicidio nel Vicentino a distanza di pochi giorni dall’ultima tragedia avvenuta a Noventa Vicentina, questa volta è successo a Valdimolino, piccola frazione del Comune di Montecchio Maggiore, dove è stata uccisa una ragazza di appena 21 anni. Non appena informato dell’accaduto il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, si è subito precipitato sul posto: “Gli abitanti di Valdimolino sono sconvolti. – dice il primo cittadino – Si tratta di una comunità molto tranquilla e nessuno sa spiegare questo terribile gesto, ancora una volta, purtroppo, ai danni di una giovane donna e giovane mamma. Non ci sono giustificazioni possibili. Dall’Amministrazione comunale – conclude il sindaco - c’è la massima disponibilità ad essere di supporto in queste ore così tragiche per la nostra Città”.

