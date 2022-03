VIDEO | «Ex popolari? Un emendamento per tutelare i risparmiatori»

L'associazione «Noi che credevamo nella BpVi» chiede una modifica in senso meno restrittivo della norma che prevede gli indennizzi per chi è stato colpito dal collasso delle banche territoriali

Luigi Ugone è il presidente della associazione «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza». In una lunga intervista a Vicenzatoday.it lo stesso Ugone spiega le difficoltà che in queste settimane stanno attraversando i risparmiatori che hanno chiesto l'accesso al fondo statale speciale di ristoro previsto per coloro che sono stati colpiti dal collasso delle ex popolari, quelle venete in primis.

