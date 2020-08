VIDEO | Ex popolari? «Nessun sussidio per i piccoli risparmiatori»

Davide Lunardon è un ex azionista della Banca popolare di Vicenza, come tanti altri piccoli risparmiatori del Nordest anche lui è stato colpito dal tracollo dell'istituto della città del Palladio, un tracollo che con quello di Veneto Banca ha mandato in tilt un pezzo del sistema creditizio del Nordest: il che ha generato problemi a non finire. Ai microfoni di Vicenzatoday.it Lunardon si dichiara molto amareggiato per il comportamento delle istituzioni statali perché queste ultime, secondo lui, non avrebbero tutelato minimamente «i soggetti meno attrezzati a fronteggiare la batosta» tra coloro che furono interessati dal collasso dei due istituti.

