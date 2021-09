VIDEO | I lavori della discordia: in marcia contro la Spv

Il giorno 8 settembre cinquanta residenti di due cantieri (quello di Malo-Vallugana e quello lungo la Priabonense in valle dell'Agno) sono scesi in strada Cornedo, fiaccole e lumini alla mano alla mano, per protestare silenziosamente contro i disagi causati dalla Superstrada pedemontana veneta, opera in costruzione tra Montecchio Maggiore nel Vicentino e Spresiano nel Trevigiano, la cui realizzazione da tempo ha scatenato le proteste di parecchi residenti esasperati da polveri, rumori, esplosioni e traffico. La manifestazione, che si è svolta pacificamente, è avvenuta sotto lo sguardo discreto di una pattuglia dei carabinieri.

