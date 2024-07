VIDEO | Diga sul Vanoi: parla Zaia

L'inaugurazione per i lavori di potenziamento di un bacino di laminazione a Breganze avvenuta ieri 15 luglio a Breganze nel Vicentino, è stata l'occasione per il governatore leghista del Veneto Luca Zaia di dire la sua, incalzato dai cronisti, su un'opera che per ragioni d'impatto ambientale viene contestata sia dal fronte ecologista sia dall'amministrazione della Provincia autonoma di Trento. L'opera, progettata dal Consorzio Brenta per contrastare la penuria d'acqua lungo l'asta fluviale tra Bassanese, Vicentino e Padovano, è da tempo al centro di forti polemiche.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO