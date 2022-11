VIDEO | Le sentenza sulla Spv sono «profondamente ingiuste»

Giorgio Destro e Serena Pomaro sono gli avvocati padovani che patrocinano i residenti maladensi del comitato Vallugana nel contenzioso infinito che questi ultimi hanno avviato nei confronti di Sis, il consorzio privato che per conto della Regione Veneto sta realizzando la Superstrada pedemontana veneta meglio nota come Spv. Al centro della querelle ci sono i disagi legati alla presenza dei cantieri per i quali da mesi le famiglie del luogo si stanno lamentando. I due legali ai microfoni di Vicenzatoday.it fanno sapere che non condividono la sentenza di primo grado che ha interessato sette cause su quattordici. Si tratta di una sentenza emessa dal Tribunale civile di Vicenza ai primi di agosto che non ha accolto la richiesta di risarcimento propugnata dagli stessi legali e che per questo «a brevissimo sarà impugnata in secondo grado».

