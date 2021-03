VIDEO | «Denunciare aiuta a liberarmi di questo peso»

Andrea Casucelli è uno studente vicentino che abita nell'hinterland del capoluogo: il diciannovenne, che sta muovendo anche i primi passi nel mondo dello spettacolo e della pubblicità, il 14 marzo è stato aggredito in un parco nel quartiere di Bertesinella, più precisamente in strada della Coltura camisana. Questo è quanto il giovane ha denunciato alla questura berica, un dettaglio riferito anche ai taccuni di Vcienzatoday.it alle cui telecamere lo studente ha anche lasciato una breve testimonianza su quale sia in questi giorni il suo stato d'animo dopo i fatti di metà mese.

