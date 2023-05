VIDEO | Delitto Pretto? «Una vicenda inquietante ed anomala»

Durante il convegno dedicato alla memoria dell'uomo di mezz'età ucciso nel 2017 nei berici ha preso la parola il penalista Giuseppe Marazzita che in passato aveva commentato il fatto di sangue. Gli aspetti più critici dell'indagine (che ad oggi è ancora aperta e non è approdata ancora ad un sospettato di spessore) sono stati oggetto di una severa critica da parte della giornalista Sabrina Giannini

Giuseppe Marazzita oltre che un docente universitario di diritto costituzionale è un noto penalista romano. In passato aveva commentato i fatti di sangue a seguito dei quali nel 2017 a Zovencedo perse la vita Mauro Pretto, un uomo di mezz'età freddato con una fucilata sull'uscio della casa di collina in cui abitava da solo. Quell'episodio ieri 13 maggio è stato al centro di un simposio organizzato da una rete di associazioni animaliste «per chiedere verità e giustizia sull'omicidio di Pretto» che potrebbe essere stato ammazzato da uno o più bracconieri. Durante l'incontro organizzato ieri Marazzita ha detto la sua in video-collegamento durante il quale ha definito quel delitto «una vicenda inquietante e anomala». Sempre in video-collegamento ha espresso il suo punto di vista un altro relatore. Si tratta della giornalista milanese Sabrina Giannini che, tra le altre, ha bacchettato le norme sulla caccia: considerate troppo squilibrate a vantaggio dei cacciatori. Buona parte dell'intervento di Giannini e Marazzita è disponibile in una audio-sintesi curata da Vicenzatoday.it



LEGGI L'APPROFONDIMENTO