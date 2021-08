VIDEO | Danno ambientale «in zona Poscole»? L'affondo di Lecis

Marina Lecis è il consulente ambientale del comitato Palazzina che a Cornedo denuncia disagi legati al passaggio della Spv: sul quale è stato acceso anche un fanale per l'aspetto ecologico

La dottoressa Marina Lecis è il consulente ambientale del Comitato palazzina che a Cornedo Vicentino lamenta una serie di disagi legati al passaggio della Superstrada pedemontana veneta (Spv). Oggi primo agosto Lecis ha compiuto un breve sopralluogo in un'area poco più a sud a scavalco tra i comuni di Cornedo e Castelgomberto in cui da anni è presente una voragine. Alle telecamere di Vicenzatoday.it Lecis parla delle conseguenze sull'ambiente del passaggio della superstrada in quel territorio.

