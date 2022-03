VIDEO | Dal Green pass alla Spv le battaglie dell'avvocato Destro

Il noto legale padovano, intervenuto durante un dibattito organizzato a Vicenza dal sindacato Cub, dà conto delle iniziative legali contro il governo e contro «l'ennesimo scempio ambientale» scoperto lungo i cantieri della grande opera in costruzione tra Vicentino e Trevigiano. Frattanto la segretaria Turetta spara a zero sulle norme che limitano la libertà di espressione dei lavoratori

Ieri 8 marzo a Vicenza il sindacato di base Cub ha organizzato nella sede della Circoscrizione 2 a Vicenza un incontro dedicato al tema delle limitazioni delle libertà personali derivate dalla disciplina per il contagio da coronavirus. Il relatore, l'avvocato Giorgio Destro a margine dell'evento ai microfoni di Vicenzatoday.it si è soffermato su un aspetto specifico della vicenda, ossia quello della causa civile in cui sono stati trascinati il premier Mario Draghi e il ministro della salute Roberto Speranza. La richiesta di risarcimento di una lavoratrice padovana assistita dallo stesso Destro si riferisce sia al disagio da isolamento che sarebbe stato provocato dai provvedimenti sia dalle limitazioni ascrivibili agli stessi.

Tuttavia Destro ai microfoni di Vicenzatoday.it si è lungamente soffermato anche su un altra vicenda. Si parla della denuncia depositata dallo stesso Destro ieri l'altro al comando dei carabinieri forestali della valle dell'Agno a Recoaro. Oggetto della segnalazione sono «gli affioramenti di calcestruzzo o cemento» che Destro e la sua consulente scientifica Marina Lecis avrebbero documentato a ridosso del cantiere della Superstrada pedemontana veneta in zona Poscole tra Castelgomberto e Cornedo: il timore è che quel conglomerato che sta contaminando l'ambiente potrebbe essere l'effetto indesiderato delle gettate che le maestranze stanno adoperando per consolidare lo scavo nell'ambito della realizzazione di una galleria artificale sotto il piano campagna. Scavo che in ragione della composizione del suolo starebbe incontrando non poche difficoltà anzitutto in termini di tenuta. La cosa non è una novità assoluta perché la dottoressa Lecis aveva lungamente parlato del problema in capo alla Spv (che una volta ultimata dovrà connettere l'Ovest Vicentino a Spresiano nel Trevigiano) durante un incontro pubblico a Montecchio Maggiore (ne parla diffusamente Vicenzatoday.it del 4 marzo).

Adesso però dopo la denuncia pubblica, spiega l'avvocato, è arrivata pure quella in sede penale. E vista la delicatezza dell'argomento, «Le Poscole» sono un sito di rilevanza ambientale tutelato dalla norma comunitaria, non è da escludersi che in futuro fioccheranno altre denunce. Ad ogni modo ai microfoni di Vicenzatoday.it è intervenuto anche il moderatore della serata di ieri ossia il segretario veneto della Cub Maria Teresa Turetta, la quale ha puntualizzato alcuni concetti precisi in materia di libertà di espressione che dovrebbero essere appannaggio dei lavoratori.

