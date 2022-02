VIDEO | Cunegato: Recoaro partecipa al maxi bando

Il sindaco di Recoaro Armando Cunegato spiega come mai l'amministrazione comunale abbia deciso di partecipare al bando nazionale per il contrasto allo spopolamento dei piccoli borghi: un rilancio che nel caso recoarese varrebbe chiaramente anche per le aree di mezza montagna. La cifra messa a disposizione dallo Stato è cospicua: si tratta di una ventina di milioni cui se ne potrebbe aggiungere una quindicina di origine privata. Ma per il primo cittadino la qualità della spesa e il progetto in termini strategici vanno ben al di là della somma che sarà assegnata definitivamente attorno a maggio. E per la quale i comuni veneti in lizza sono davvero tanti e non solo nelle aree montane ovviamente. Più in generale la questione viene molto sentita dalla popolazione. Anche nel resto dell'Europa. Nella penisola iberica si è creato un vero e proprio movimento trasversale (Spagna svuotata) che si batte proprio contro lo spopolamento delle aree già poco abitate e che è diventato una preoccupazione anche per le forze poltiiche tradizionali. Ed è proprio in questo solco che si è mossa la Ue che da tempo ha cominciato a studiare il prblema.

