VIDEO | Cosche nel Veneto? «Presenza stabile e preoccupante»

Erik Pretto, è nato a Schio il 24 dicembre del 1984 e risiede a Marano nell'Alto vicentino. Già consigliere comunale, sempre a Marano, l'imprenditore 35enne è divenuto deputato della Lega nord iniziando il suo mandato nel marzo di due anni fa. Ai microfoni di Vicenzatoday.it. il parlamentare, uno dei più giovani del Carroccio, si dice preoccupato per il fenomeno della colonizzazione stabile delle mafie nel Veneto, ma si dice anche fiducioso per l'impegno mostrato da molti giovani nel contesto, culturale in primis, del contrasto alle organizzazioni malavitose.

