VIDEO | Confial Arzignano: «Cresciamo velocemente»

Origini ivoriane, un passato da sindacalista della Uil, il broglianese Victor Ferdinand Nelson è il segretario di Confial per il distretto di Arzignano. Un distretto che in ragione del tessuto economico locale fa rima soprattutto con concia. Ai microfoni di Vicenzatoday.it il dirigente spiega come la sua sigla sia impegnata su più fronti. Non c'è solo l'ambito sindacale stretto. Poiché la gran parte dei lavoratori della concia è di origine straniera Confial, spiega il 51enne Nelson, deve impegnarsi anche per facilitare a questa persone la vita di tutti giorni. Dalla burocrazia, alle pratiche per il soggiorno fino alle richieste dell'amministrazione sanitaria Confial «dà un sostegno concreto a persone che con fatica e dignità contribuiscono non poco al benessere del Veneto come della comunità nazionale».

