VIDEO | Il pubblico sarà in mezzo alle «voci misteriose» che aleggiano «nei due album»

Il volto di riferimento della compagnia «La zonta», svela alcuni dettagli dello spettacolo in cartellone al teatro comunale di Thiene che nel segno dei Pink Floyd proverà a sondare i lati più o meno nascosti di The dark side of the moon e di Wish you were here