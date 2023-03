VIDEO | Morte di Andrea Soligo: parla la madre

La donna che ha perso un figlio deceduto durante un intervento in esterna in una ditta dell'Est vicentino lancia un accorato appello ai magistrati perché dopo l'archiviazione il caso sia riaperto

Paola Simeoni è la madre di Andrea Soligo, il giovane deceduto durante un infortunio sul lavoro a Tezze sul Brenta nel Vicentino. La donna, assistita dai legali della famiglia Fabio Capraro e Marco Bonazzi, alle telecamere di Vicenzatoday.it davanti al tribunale berico spiega come mai sia stato chiesto alla magistratura di riaprire il caso dopo una prima archiviazione decisa proprio a Borgo Berga. Durante le scorse settimane la famiglia si era rivolta persino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle indiscrezioni che circolano nella capitale non solo del caso sarebbe stato investito il Consiglio superiore della magistratura, ovvero il Csm, ma addirittura gli echi della vicenda sarebbero giunti sino al Ministero di grazia e giustizia. Frattanto il Veneto rimane una delle regioni più martoriate in Italia dagli infortuni sul lavoro.



LEGGI L'APPROFONDIMENTO