VIDEO | Caso Pfas, le voci del sindacato e della politica

Alle telecamere di Vicenzatoday.it il senatore del Pd Andrea Crisanti e poi Cristina Guarda di Ev, Andrea Zanoni del Pd, Anna Maria Bigon del Pd ed Elena Ostanel di Vcv (questi ultimi sono consiglieri regionali veneti) dicono la loro a margine della manifestazione organizzata il 25 febbraio a Trissino davanti alla Miteni, l'industria chimica di Trissino nel Vicentino accusata di essere alla base della maxi contaminazione da derivati del fluoro (i Pfas) che tra Veronese, Vicentino e Padovano ha colpito il Veneto centrale. L'affaire Pfas peraltro da tempo ha una certa eco anche sul piano mediatico. Del caso si stanno occupando assiduamente anche alcuni fotografi. Tra questi l'arzignanese Federico Bevilacqua che edito da Penisola edizioni ha da poco firmato il libro «Formula di un disastro annunciato»: e poi ci sono il ravennate Filippo Venturi e il pescarese Stefano Schirato. I due stanno lavorando ad altrettanti progetti distinti. Quest'ultimo peraltro in questi giorni sta anche documentando lo sforzo di Acque del Chiampo «per la salvaguardia della risorsa idrica». In una nota diramata un paio di giorni orsono lo fa sapere la stessa Acque del Chiampo, che è poi la società intercomunale pubblica che gestisce il ciclo idrico nel comprensorio dello stesso Chiampo, in una nota diramata un paio di giorni fa (https://www.acquedelchiampospa.it/news/fotoreporter-pfas). Ad ogni modo davanti ai microfoni di Vicenzatoday.it ha preso la parola pure Giulia Miglioranza che è membro della segreteria generale della Cgil berica. La dirigente ha parlato dei riflessi sanitari del caso Pfas sui lavoratori. I quali per la vicenda che li riguarda direttamente si sono rivolti alla procura della Repubblica di Vicenza che però ha chiesto l'archiviazione del caso. Richiesta di archiviazione, contro la quale da mesi la Cgil sta facendo fuoco e fiamme, che sarà esaminata dal giudice delle indagini preliminari il giorno 16 febbraio.

