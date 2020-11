Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Caso Miteni, ora «la prescrizione» dà meno pensieri

Marco Tonellotto, legale di Acque del Chiampo, spiega come un recente pronunciamento della Cassazione potrebbe far venire meno il rischio che il processo Pfas si interrompa per sopravvenuta estinzione dei reati