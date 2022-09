VIDEO | Caro energia? La vita delle imprese «è a rischio»

Luigino Menegatti è un imprenditore di Carrè, piccolo centro nel Nord della provincia berica. Menegatti ieri 21 settembre in serata era in piazza dei Signori a Vicenza: assieme ad altri colleghi e assieme a molti semplici cittadini ha protestato contro il rincaro dei costi energetici puntando l'indice contro «la speculazione» considerata alla base di un aumento dei prezzi che alla volta di dicembre si manifesterà in modo ancora più consistente. «La vita delle imprese è a rischio» ha ribadito più volte in piazza Menegatti.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO