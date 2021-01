VIDEO | Capodanno a Marostica, fuochi d’artificio a sorpresa

Auguri social e fuochi d’artificio a sorpresa. A Marostica il nuovo anno è stato salutato con un regalo inaspettato dell’Amministrazione e di Associazione Pro Marostica: spettacolo pirotecnico senza precedenti dall’alto del Castello Superiore, all’insegna soprattutto di due colori, il bianco della luce e il verde della speranza. Lo show, annunciato sui canali social solo all’ultimo (un po’ per scongiurare ogni assembramento, un po’ per accentuare l’effetto sorpresa), è stato possibile ammirarlo dal vivo ma anche via web, nella pagina facebook della città. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Pro Marostica, è stato ripreso da una troupe di professionisti che ha offerto una visione straordinaria di una Marostica deserta ma in festa, con immagini dai droni, che verranno in futuro utilizzate per la promozione della città.

