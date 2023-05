VIDEO | C'è «disagio nei quartieri periferici di Vicenza»

Andrea Mastrotto, di Coalizione civica, è uno dei tanti candidati alla corsa per il Consiglio comunale di Vicenza per le amministrative del 14 e 15 maggio: ieri 3 maggio Mastrotto ha indirizzato al prefetto vicentino Salvatore Caccamo una proposta per dare vita ad un tavolo allargato tra istituzioni e associazioni per fronteggiare il disagio nei quartieri, a partire da quello del Villaggio del Sole. Il candidato, ai microfoni di Vicenzatoday.it, ha spiegato il senso della sua iniziativa, che cade in un momento in cui la vita nei quartieri è al centro di un dibattito molto effervescente.

