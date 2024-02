VIDEO | «Assange ha smascherato un potere che odia la trasparenza»

La giornalista investigativa Stefania Maurizi è l'autrice del libro edito da Chiarelettere nel 2021 e poi ristampato «Il potere segreto: perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks». Ieri 2 febbraio a villa Lattes in zona Cattane a Vicenza la scrittrice è stata invitata dalla sezione berica della Associazione nazionale partigiani d'Italia, l'Anpi, che col supporto di altri tra sindacatati, coordinamenti e associazioni locali ha deciso di dare spazio alla giornalista che da anni si occupa delle traversie dello stesso Assange.

Il quale da anni è in prigione nel Regno Unito senza alcun processo in attesa di sapere se la Gran Bretagna concederà o meno la estradizione negli Usa, il cui governo lo accusa di aver rivelato documenti coperti dal segreto di Stato. Circostanza che potrebbe costagli oltre mezzo secolo di carcere. «Se tra alcuni giorni le autorità londinesi - spiega Maurizi ai taccuini e ai microfoni di Vicenzatoday.it - daranno semaforo verde alla estradizione Oltreoceano, Assange rischia di perdere definitivamente la libertà semplicemente perché col supporto della piattaforma informatica Wikileaks ha rivelato, fra le altre, inauditi crimini di guerra commessi dai militari Usa».

Maurizi durante la serata ha spiegato che solo con un uso distorto delle procedure giudiziarie ad Assange «sono stati tolti oltre quindici anni della sua vita. Ci dobbiamo rendere conto - aggiunge l'autrice - che lo stanno uccidendo un po' per volta. Ad ogni modo il caso è a una svolta». Se Assange andrà in prigione definitamente la cosa costituirà un doppio segnale: per le demarcazione sarà un monito affinché giornalisti e cittadini non si interessino al lato oscuro del potere. Per gli autocrati sarà uno spunto ulteriore per non temere chi nei rispettivi Paesi chiede più libertà e più trasparenza: questo alla grossolana il pensiero della autrice secondo cui «Assange ha smascherato un potere che odia la trasparenza».

Il lavoro della Maurizi, pubblicato in Inglese e Italiano, porta una prefazione autorevole, quella del regista britannico Ken Loach che sul punto scrive: «Questo è un libro che dovrebbe farvi arrabbiare moltissimo. Se crediamo di vivere in una democrazia, dovremmo leggere questo libro. Se ci sta a cuore la verità e una politica onesta, dovremmo leggere questo libro».

L'editore Chiarelettere invece presenta così il lavoro della scrittrice descrivendo un libro che narra la storia «di un'incredibile congiura nel racconto della giornalista che ha pubblicato i principali scoop dai documenti segreti di WikiLeaks» tanto che con le sue inchieste inchieste «sul caso sta contribuendo in maniera decisiva alla battaglia per salvare Julian Assange e i suoi giornalisti».

LEGGI L'APPROFONDIMENTO