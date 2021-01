VIDEO | «Aperture nonostante le disposizioni governative»

Ci sono molti commercianti del Vicentino che domani 15 gennaio aderiranno alla protesta nei confronti dei provvedimenti governativi per contenere il Covid-19, provvedimenti che come noto comportano molte chiusure. Il consigliere comunale arzignanese Daniele Beschin ha fatto sapere che appoggerà fattivamente l'iniziativa indipendentemente dal numero delle adesioni effettive. Le sue ragioni sono sintetizzate in un videomessaggio registrato dallo stesso Beschin poche ore fa.

