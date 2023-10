VIDEO | Affaire Nevi? «Il Comune di Thiene ha perfettamente ragione»

Le vicissitudini del consorzio di Polizia locale Nordest vicentino, il Nevi, continuano a far discutere la politica locale. Sul caso ora interviene direttamente Giovanni Scarpellini, il comandante del consorzio: che sull'argomento che ai microfoni di Vicenzatoday.it fa il punto della situazione. Rispetto agli addebiti mossi dalla procura della corte dei conti allo stesso consorzio il comandante fa un riferimento preciso agli atti perfezionati negli anni dal Comune di Thiene, il capofila del raggruppamento. E si dice convintissimo della bontà dell'operato di chi in questo momento è in attesa della sentenza della magistratura erariale veneta. «Il Comune di Thiene ha perfettamente ragione» fa sapere Scarpellini il quale si auspica che la collaborazione tra comuni continui anche se in futuro quest'ultimo non dovesse più ricoprire la carica per la quale oggi è in servizio.

