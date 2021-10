VIDEO | A31 nord: il no del M5S

Alex Marini è un consigliere provinciale di minoranza della Provincia autonoma di Trento in quota al Momento cinque stelle. Alle telecamere di Vicenzatoday.it lo stesso Marini spiega il suo punto di vista sul tema «annoso» della prosecuzione a nord della A31, oggi ferma a Piovene Rocchhette. L'opera, contestata per il suo impatto ambientale dalla rete ecologista del Nordest è stata anche bocciata dalla Cassazione. Numerose forze politiche in una con la Confindustria e con il mondo delle professioni, le pressioni non mancano perché il progetto riparta da zero, ma viaggi speditamente.

