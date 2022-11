Taglia la strada in rotatoria, il filmato della scuola guida

«Non siamo nemmeno riusciti ad accorgerci che stesse arrivando, non ci ha toccati per un pelo». Sono queste le parole di Sergio Maistrello, istruttore di scuola guida all’ACI Ready2go di Vicenza, che nella serata dello scorso 17 novembre, mentre era in macchina insieme a un allievo, ha rischiato la collisione con una vettura che si è immessa, senza dare la precedenza, nella rotatoria tra viale Crispi e strada delle Cattane, tagliando di fatto la strada all’auto di scuola guida.

«Nel video ho indicato con una freccia dove si trovasse la vettura nel momento in cui eravamo in rotatoria – racconta Maistrello -. Quando facciamo pratica con gli allievi siamo effettivamente sotto la media di velocità di guida, ma queste sono dinamiche che non ti aspetti minimante, anche perché avevamo messo la freccia. La cosa grave è che si tratta di episodi che accadono spessissimo. Qualcuno mi ha suggerito di prendere la targa e di andare a denunciare, ma questo non è possibile per legge. Bisogna capire che ci vuole giudizio nel mettersi alla guida».