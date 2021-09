Video | Sangiovanni in concerto a Vicenza esordio trionfale nella sua città

Grande festa il live del giovane cantautore vicentino che martedì sera ha aperto il festival Vicenza in Musica, sul palco poi è arrivata Madame per il secondo set

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. Sangiovanni è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana. Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune.

É stato un inizio scoppiettante quello di martedì sera per Vicenza in Festival, la rassegna organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con al Città di Vicenza in piazza dei Signori.