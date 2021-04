Aprile o Gennaio? Al Rifugio Forte Verena sono caduti 51.7 centimetri e continua a nevicare da questa mattina. Il Centro di Asiago è completamente imbiancato, la dama bianca si è fatta vedere anche ad aprile. In pianura c'è un bel sole primaverile e sembra impossibile, ma questa è la magia della montagna.

Nevicate fino a quote collinari nella mattinata di oggi giovedì 15 aprile, i fiocchi bianchi cadono in tutto l’Altopiano, in Val Posina e d'Astico, a Laghi e a Lastebasse.

Video di Asiago Neve