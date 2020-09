Ve la ricordate Monte Berico stratosferico?

E' la canzone simbolo, che parla di Monte Berico e che tutti i vicentini conoscono, perchè nel suo belvedere ci sono pezzi di vita di tantissime generazioni.

Il video è stato realizzato da Alberto Castaman che ha elaborato la base su indicazione di Dario G, Marco Cappello ci ha messo testo e interpretazione, Luciano Gaggia ha pensato a tutto il resto. Il brano è stato trasmesso dalle radio italiane più importanti.

MONTEBERICO STRATOSFERICO

(Musica : Alberto Castaman - Testo : Marco Cappello)

Vieni vieni

vieni che te faccio vedè na bella cosa, vieni

da quassopra se domina tutta quanta Vicenza

guarda che visuale meeeravigliosa, unica !

Mitica e strepitosa

Montebberico

Palcoscenico

Stratosferico

I wanna feel all right

Montebberico

Palcoscenico

Stratosferico

No ghe la molaremo mai

Montebberico

Palcoscenico

Stratosferico

A volte pieni come squai

Montebberico

Palcoscenico

Stratosferico

Qua no semo mia normai !

Tutta na catena de Monti fino al Pasubio

quella è la stazione vedi con Campo Marzo

giostre - concerti - mignottone - trans, extracomunitari a palla

dellà ce la zona del centro

quella molto fica !!!

Piazza dei Signori

Quello è Stefan Shwoch !

e la c'è una commessa co du bombe e un culo shock

C'avemo er Palladio

er Divin Codino

C'avemo el baccala e c'avemo pure el vino

C'avemo anche la Fiera

co tonnellate d' oro

C'avemo tanta gnocca

da faje invidia a un Toro

le vuoi ste stelle e strisce

conviene oppure no ?

se perdo o ghe guadagno

voto si o voto no ...

Dopo cena se famo quattro salti

macchè in padella… che magari me ce

aggiungi pure lo spezzatino de gatto

Quattro salti in Disco dicevo, hai solo l'imbarazzo della scelta

C' ho l'ingresso omaggio dappertutto … io … ha ha

La Corte degli Aranci,

o Villa Bonin

Ma se fa troppo caldo

se ne annamo tutti al Green

All'alba del mattino

c'ho l'alito cattivo

me faccio un cappuccino

o lo spuntino all' abusivo

Me devo riposar

ma già non vedo l'ora

de ricominciare e

ripartiremo ancora - si, da

Montebberico

che è un Palcoscenico

Stratosferico

I wanna feel all right !

Molto bene, mi sono con voi

divertito un casino

grazie, grazie caro, grazie

Come dici ? Se so da Vicenza ?

Eeeee non so da Vicenza, porta pazienza

Zio can … vuto farghe

Succede, nea vita succede anca questo…

Ha ha ha ha ha ha

Ma vaffanculo va,

te, Vicenza e tutti i polentoni che ce stanno

che se sente ancora l'odore de Vancimuglio

Ma nun te rendi conto ?

Nun te ne rendi conto ?

De buono ce sta

Montebberico

è unPalcoscenico

che è Stratosferico

I wanna feel all right

Montebberico

è un Palcoscenico

si Stratosferico

No ghe la molaremo mai !!!

Se vai su "Youtube" e cerchi alla voce "Monteberico Stratosferico" troverai il video fatto dagli "Amicidipego" che lo hanno spedito anche a Italia 1, dove Tommy Vee lo ha passato in una delle trasmissioni di TALENT 1.