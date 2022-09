Moni Ovadia: il mio Arcivescovo di Canterbury sarà un eroe moderno

Assassinio nella Cattedrale di Eliot, scelta dal direttore artistico Giancarlo Marinelli, è un'opera monumentale, mai rappresentata al Teatro Olimpico. Con il conflitto tra il potere di Re Enrico e le convinzioni dell'Arcivesovo di Canterbury si apre la 75^ stagione degli spettacoli classici a Vicenza.

Durante la presentazione questa mattina l'interprete principale, l'attore Moni Ovadia, ha spiegato come il ruolo sia impegnativo, tra la rassegnazione per la morte e le idee a cui credere, un eroe fermo fino alla fine, con un cuore forte che non accetta compromessi, la cui ragione non vacilla mai di fronte ad un accomodamento, per avere la vita salva. Un esempio anche per la società attuale.

In "Assassinio nella cattedrale" si racconta l'uccisione di Thomas Beckett, arcivescovo di Canterbury, per mano di quattro cavalieri inviati dal re Enrico II. Il teatro del delitto è la cattedrale, ma il vero dramma che l'autore, Thomas Stearns Eliot, racconta è quello che si svolge nella coscienza di Beckett, impegnato a difendere i propri convincimenti di fronte a un mondo che gli impone la rinuncia di tutto ciò in cui crede.

Il dramma è del 1935, ma venne costruito come una tragedia classica, una contrapposizione esemplare tra potere temporale e potere spirituale, con l’accettazione del martirio da parte dell’Arcivescovo a rappresentare una delle pagine più alte della letteratura tragica di tutti i tempi.

A Moni Ovadia, grandissimo interprete della tradizione ebraica e massimo rappresentante della cultura yiddish in Italia, attore, scrittore, regista, musicista, è affidato il canto desolato dell’eroe inglese “invaso” dalla fede cristiana, il lamento assoluto di un uomo.

Assassinio nella Cattedrale di Thomas Stearns Eliot - regia: Guglielmo Ferro; interpreti: Marianella Bargilli, Moni Ovadia; in scena al Teatro Olimpico di Vicenza da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022.