Video: avete mai visto un delfino e un cane giocare insieme?

Un cane e un delfino che giocano insieme? No, non è l’inizio di una favola per bambini, ma l’affascinante storia di un incontro casuale che sta emozionando il mondo intero. Questa ragazza era in spiaggia con il suo cane che, attirato da qualcosa che si muoveva in acqua, ha iniziato a correre verso la riva.

I due non si sarebbero mai aspettati che, in una giornata apparentemente uguale a tutte le altre, avrebbero vissuto un’esperienza indimenticabile: un delfino aveva nuotato fino alla riva in cerca di cibo e il cane, incuriosito, gli era andato incontro. Non appena ha visto quella pinna spuntare tra le onde è esploso di gioia come solo un cane sa fare. Da quel momento i due sono diventati grandi amici, con la voglia di condividere quel momento insieme.

Così hanno iniziato a rincorrersi, giocando a chi riuscisse a toccarsi per primo. La loro storia è la dimostrazione di quanto la natura riesca sorprenderci sempre più, giorno dopo giorno e quando pensavamo di averle viste tutte, ecco che è in grado di regalarci altri momenti indimenticabili. Gioia, fedeltà e voglia di condividere sono i sentimenti alla base di qualsiasi rapporto d’amicizia ed è esattamente ciò che il delfino e il suo nuovo amico a quattro zampe stavano provando, vivendo insieme un momento di puro divertimento e scoperta.

Gli animali, da sempre, sono abituati a sviluppare una forte empatia nei confronti degli altri e grazie al loro animo giocherellone e alla loro complicità, ogni distanza che separava i loro due mondi è stata totalmente annullata, dimostrando che “diversità” è solo una parola e che ogni momento può diventare un’opportunità per creare ricordi indelebili.