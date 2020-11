Coronavirus, l'importanza del dono: il plasma iperimmune per vincere il virus

A fronte del crescente fabbisogno di questa importante risorsa, si rinnova l’appello ai possibili donatori.

Per donare il plasma devono inoltre rispettare alcune caratteristiche precise: un’età compresa tra i 18 anni e 60 anni, avere avuto un tampone molecolare positivo per il virus Sars Cov2 e manifestato sintomi correlati alla malattia (febbre, difficoltà respiratoria, dolori alle articolazioni, perdita del gusto/olfatto, polmonite, ecc.), avere avuto almeno 1 tampone con risultato negativo dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.

Sono invece esclusi dalla donazione: donne che abbiano avuto gravidanze o aborti, uomini e donne che abbiano ricevuto precedenti trasfusioni o affetti, anche in passato, da patologie neoplastiche.

Per gli ex-pazienti Covid oggi guariti che desiderano dare il proprio contributo donando il plasma, il recapito da contattare per maggiori informazioni il Centro Raccolta Sangue presso l’ospedale di Vicenza (0444-757059 dalle 13.00 alle 16.00) e, per i residenti nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana, presso gli ospedali di Bassano (0424-888701 dalle 11.00 alle 14.00) e Santorso (0445-571466 dalle 11.00 alle 14.00).