Canal canal: una vendemmia a Mille

Come ogni anno l'influencer trevigiano augura buona vendemmia con una clip, oggi è uscita quella della vendemmia 2021 sulle note della canzone più famosa dell'estate: Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il video diverte e fa riflettere. Ha toccato con eleganza un argomento quasi tabù in Veneto come il lavoro in nero nelle vigne. Siparietto di Zaia come ogni anno. Tutta la passione e l'amore per queste terre viste dallo youtuber ed "influencer" Nicola Canal.

VIGNE - BUONA VENDEMMIA A TUTTI

(Parodia di Mille)

Feat Matteo Del Puppo - Prod. dj Paul Bryan

Grazie a Canal Canal che potete seguire su You Tube https://www.youtube.com/watch?v=5fi1prI1pS8