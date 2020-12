Gli auguri di Natale cantati dai bimbi delle Cicale

Il coro di voci bianche Le Cicale di Thiene è composto da 15 bambini tra i 4 e 13 anni, è ambasciatore di messaggi di solidarietà ed appartiene alla galassia dell’Antoniano di Bologna. Il brano natalizio proposto è stato scelto per la sua allegria si tratta di un classico: “Rudolph The Red Nose Reindeer" di Johnny Marks. Con questa versione in due lingue le Cicale vogliono donare positività ed spensieratezza a tutti bambini e alle famiglie, in un momento difficile.

Video registrato dell’Associazione Musicale Zinovjeva Recitar Cantando.