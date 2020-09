Incredibile allagamento stamattina a Torri di Quartesolo

Come abbiamo visto stamattina, rimane la possibilità di temporali intensi in grado di produrre grandine e/o forti piogge concentrate che potrebbero risultare in allagamenti anche per lo scarso movimento delle celle temporalesche, vedasi Torri di Quartesolo.

Rovesci e temporali continuano a svilupparsi sulla nostra Regione: in questo momento i nuclei più intensi sono sul veronese e davanti alla laguna di Venezia, quest'ultimo in particolare si tratta dello stesso che ha interessato la città in mattinata. Saranno possibili ulteriori fenomeni nel corso del pomeriggio, sia sui rilievi che in pianura secondo Meteo in Veneto.

Lunedì 7 settembre 2020

Come probabilmente alcuni di voi hanno notato, la giornata di oggi è iniziata all'insegna dell'instabilità con rovesci e temporali isolati, i cui più intensi si trovano sul padovano, sul veneziano e sul vicentino.

Nel corso della giornata la situazione seguirà la stessa linea, quindi saranno possibili nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fino al tardo pomeriggio. I fenomeni risulteranno isolati ma sparsi e saranno molto lenti nel loro movimento se non del tutto stazionari. Come conseguenza di questo, saranno possibili locali disagi dovuti a forti precipitazioni mentre saranno possibili anche temporali di maggiore intensità con qualche chicco di grandine.