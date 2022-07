Vicentini sul podio in trasferta. A Dolo Burato, Segato a Istrana Ct Vicenza e Nucera Palladio secondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Trasferte vincenti. A Istrana nell’Open Positello vince Eva Segato Ct Vicenza e secondo nel maschile Thomas Nucera del Palladio. La settimana precedente altra tennista con tessera vicentina Adele Burato Ct Vicenza, si è aggiudicata l’Open Crown di Dolo. Al rodeo di Dueville di 3^ categoria trofeo “net 1 soluzioni informatiche” al primo posto l’under 16 Virginia Carnino del Santorso che in due set si è imposta sull’under 12 del Plebiscito Sara Nicole Sitar. Bronzi per la favorita del seeding Katarina Ivanovic del Valdagno e per Aleksandra Jevremova del Dueville, quest’ultima con tre vittorie a suo favore. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza è iniziato l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti. E’ diretto da Raffaella Bettini, sette le gare di martedì 26. Iniziato il main draw comandato da Nicola Ghedin. Vi sono approdati Enrico dal lago, Tommaso Simeone, Lorenzo Bortolaso, Mauro Marzarotto, Giovanni Zanconato e Giovanni Vedove Fiorese. A Sovizzo dal 23 Luglio al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. Nel weekend 30/31 a Sandrigo Rodeo Estivo maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 14/ torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale. Iscrizioni che devono pervenire a portale Fit entro le ore 12 del 28/7.