Vicentini in trasferta che centrano i primi posti nel veneziano e nel trevigiano.

Il Rodeo alla Canottieri di Mestre di 3^ categoria è stato vinto da Andrea Albiero del Palladio ‘98. Erano 40 players in lizza. Finale vinta sull’under 16 Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting Treviso. L’Alpe Adria di Vedelago Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile è dell’under 16 Enrico Putin del Ct Vicenza. La finale era tutta tra giovani, l’antagonista Lorenzo Chiozzi, under 18 dell’Eurosporting di Treviso. A Spinea nel rodeo giovanile, draw femminile under 14, da 16 contendenti, vince la 3.4 bassanese Eliza-Anamaria Bordea. Favorita che ha confermato il suo ruolo con la patavina del plebiscito Martina Bernadette Gheorghies. Tutto pronto ai Comunali di Vicenza per ospitare la tappa provinciale di 4^ categoria maschile femminile e doppi che daranno l’accesso a quella regionale. Questa è quella del circuito Ibi, quello degli Internazionali di Roma, che inizierà dal 18 al 26 Febbraio. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Febbraio. Per l’attività Fitpra: Il 5/2 a Creazzo circuito veneto di doppio maschile iscriversi al 348-7964378 Maria entro le ore 12 del 4/2. Il 5/2 ai Comunali di Vicenza torneo di singolo maschile e femminile expert level. Segreteria 388-0990485. Ad Arzignano 11 e 12 all star maschile e femminile. Iscrizioni in segreteria 334-2409666. A Bassano 11 e 12 Expert Level maschile e femminile iscrizioni 0424-382216. A Valdagno il 19/2 entry level 50 maschile. Martina 334-1878758. A Creazzo 19/2 Circuito Veneto di Doppio Misto per iscrizioni 348-7964378 Maria. A Sovizzo 25 e 26 Febbraio Open FITP weekend di doppi maschili. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio.