Valli Ossolane da mondiale per Ceccato

La classifica finale del Rally Valli Ossolane, appuntamento con la Coppa Rally ACI Sport di prima zona corso tra Sabato e Domenica, non rende onore a quanto dimostrato da una versione di Vittorio Ceccato che, con buona probabilità, è stata la migliore fino a questo momento e tra le più significative in carriera. Il pilota di Bassano del Grappa, innamorato di questo evento già dalla sua prima apparizione nel 2022, si presentava ai nastri di partenza con Emanuele Dinelli ed al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da P.A. Racing, perseverando nella sua crescita. Il portacolori di Jteam, dopo aver rotto il ghiaccio sulla speciale del Sabato, infilava due quattordicesimi assoluti alla Domenica che gli consentivano di risalire in sedicesima piazza. Un passo falso sulla prima “Cannobina” non si rivelava particolarmente penalizzante, presto sostituito da altre due prestazioni convincenti, quattordicesimo sui crono cinque e sei. Il quindicesimo parziale siglato sulla conclusiva “Cannobina”, sempre con distacchi molto contenuti dall'entrata nella top ten, si traduceva in un bottino finale che contava il diciassettesimo finale nella classifica assoluta, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2. Un bilancio che gratifica indubbiamente il gentlemen driver vicentino, primo tra gli Over 55. “Una delle mie migliori gare in assoluto” – racconta Ceccato – “sotto diversi punti di vista, iniziando dall'aggressività e proseguendo con la continuità nell'essere costante con i tempi. Un paio di errori ci hanno portato indietro e, a conti fatti, bisognerebbe togliere almeno un venticinque secondi dal mio tempo finale. Senza quelli saremmo stati quasi tra i migliori dieci in una gara che vantava un parco partenti notevole. Siamo cresciuti tanto e siamo pronti per la prossima trasferta, cercando di mettere a frutto la grossa esperienza che abbiamo fatto qui. Grazie al mio naviga, sempre impeccabile, ed a tutti i ragazzi del team P.A. Racing, ad iniziare dal mio capo macchina Fabrizio perchè mi fa migliorare tantissimo. Grazie a tutti i partners, senza mai dimenticare Jteam, Dimensione Corse ed il mio staff interno che è sempre al top.” Un Valli Ossolane che, ancora una volta, ha portato alla ribalta Ceccato, grazie ad un'inedita livrea che ha creato un vortice di attenzione incredibile, sia in campo gara che sul web. “Il Valli Ossolane è una gara da mondiale” – aggiunge Ceccato – “e non solo per le prove meravigliose sulle quali si corre ma anche per una cornice di pubblico incredibile. Sia gli appassionati di motori che i semplici curiosi si uniscono a quella che è una vera e propria festa del rally. Per un'occasione così speciale il mio staff si è superato, permettendomi di correre con una livrea che, a mio parere, è unica nel mondo dei rally. Ha lasciato a bocca aperta tutti ed abbiamo avuto oltre duecentocinquantamila visite sui nostri profili social. Migliaia di fotografie scattate durante la gara e siamo stati letteralmente presi d'assalto. È una nuova esperienza che porto nel mondo dei rally e mi auguro di poter essere riconosciuto un giorno come uno di quei pionieri che hanno dato una svolta significativa all'immagine nel mondo delle corse.”