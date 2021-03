Tangenziale sud, chiuso il tratto tra Vicenza Est e Vicenza Ovest

Dalle 22 di oggi, martedì 23 marzo, alle 2 di domani, mercoledì 24, verrà alternativamente chiuso al traffico il tratto dell'autostrada A4 compreso tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. Le deviazioni saranno segnalate in loco.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/ ), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.