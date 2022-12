Tutto Pronto in casa Progress Profiles Bassano per gara 1 dei Playoff A2 di Tennis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Morale a mille per il Progress Profiles Bassano che è pronto per gara di andata dell’ultimo atto dei playoff di A2. Giovedì 8 Dicembre alle ore 10.00 il Bassano ospita il team siciliano del Siracusa. Ritorno in trinacria Domenica 11, dove si deciderà chi verrà promosso in A1. Morale a palla per i bassanesi di Marco Fioravanzo che dopo aver conquistato il derby con i vicentini dei Comunali si accingono a queste due ultime sfide, confortati dall’ottimo stato di forma dei suoi giocatori. Questi i giocatori sfidanti: Pedro Barreiros Cardoso De Sousa portoghese con ranking 1.11 34 anni veleggia intorno ai 500 Atp, due anni fa perso la finale in Argentina contro Casper Ruud; il tedesco Yannick Philippe Maden 2.1 33 anni ranking intorno ai 1000 Atp; Alessandro Ingarao per lui due tricolori di seconda categoria, campione in carica ed internazionalmente intorno a quota 1.800. Antonio Massara 2.1 27 anni Atp 1.600, Alessio Siringo 2.5 24 anni con poca attività internazionale, Giovanni Conigliaro 2.7 under 14 mancino facente parte del vivaio siracusano, è uno dei nazionali dell’under 14. Questi i player a disposizione di Fioravanzo e Moretto dopo le qualificazioni: Marco Speronello 2.1 31 anni. E’ il giocatore veneto, e fors’anche italiano più titolato con 99 tornei vinti. Una sola sconfitta in A2, alcune partite vinte al terzo set. Quando la pressione per la squadra si fa sentire, nonostante l’enorme esperienza, l’emozione lo fa più umano. Guarda tutti dall’alto dei suoi 200 centimetri. Tommaso Gabrieli 2.1 29 anni. Giocatore mancino, corridore in campo, massimo ranking raggiunto proprio quest’anno. Nel singolo quasi sempre utilizzato come primo giocatore nella regular season ha dovuto misurarsi con giocatori sempre molto più quotati, vincendo una sola gara. Nel doppio magistralmente messo in campo dal capitano con Speronello, Salviato, con il debuttante Bortolaso e Dal Zotto, ha un bilancio di due vittorie. Francesco Salviato 2.2 28 anni. Doppio salto nel ranking per lui, che sta a sancire il suo definitivo e continuo ritorno alle gare. Gioco molto muscolare il suo che non disdegna anche il gioco a rete e nei doppi il suo bilancio è al 50%. Mitico quello disputato assieme a Speronello contro Galovic-Giorgini. Matteo Dal Zotto 2.3 21 anni. Anche per lui la promozione di Settembre ha premiato i suoi due successi negli open. Promosso come quarto giocatore titolare, per lui 4 vittorie e due sconfitte, sa farsi ben valere anche nel doppio dove ha rimediato il medesimo bottino. Giovanni Dal Zotto 2.4 25 anni, il fratello maggiore di Matteo, non sta facendo molti tornei in quanto impegnato ad insegnare, quando c’è si fa sentire. E la mascotte Lorenzo Bortolaso 2.8 under 18 appena promosso in seconda categoria ed in progress. Debutto in A2 con il doppio assieme a Gabrieli, gli ha fatto respirare il tennis d’alta quota. Per lui una valanga di emozioni impagabile.