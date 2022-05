A Trissino nell'Open MB Conveyors ottavi di finale: sono in campo i migliori 16

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Trissino iniziano gli ottavi di finale dell’Open maschile MB Conveyors con 223 partecipanti. Kermesse di tennis, diretta da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago. Nella giornata di Sabato a partire dalle 09.00 questi gli incontri in programma. Filip Stokic-Ian Silva semifinali del draw di chiusura di 3^; alle 10.00 Tommaso Dal Santo con il 2.5 modenese Luca Parenti. Incontro interessante questo che vede in progress l’emiliano che ha liquidato in soli due set il più quotato Troebinger, mentre il giocatore dei Comunali dal Santo non dovrebbe sprecare molte energie, in quanto alle 18.30 è impegnato nella semifinale di Jesolo. Alle 10.30 il trevigiano Edoardo Cherie Ligniere con il giocatore del Levico Tommaso Pederzolli. Altro incontro incerto. Cheriè che ha battagliato con Marco carretta dei Comunali vincendo al fotofinish e Pederzolli che arriva fresco a questo incontro avendo ricevuto un by. Alle 11.30 l’under 18 bolzanino 2.5 Matteo Fondriest con il bresciano 2.3 Andrea Melisi. Fondriest che ha vinto al terzo set con Lorenzo Di Maro e Melisi che entra in gioco come tds numero 6. Alle 14.00 il 2.5 Niccolò Toffanin del Bolzano con il bolognese 2.5 Sergio Badini. Ennesimo scontro interessante, questo, per i due vincitori in spolvero che hanno scavalcato nientemeno i 2.4, Chiari e soprattutto Peruffo che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Sempre alle 14 entra in scena la tds n°5 Julius Tverijonas 2.3 con tessera per l’Ancona con il 2.5 aquilano Luigi Castelletti. Alle 15.30 per i terza categoria Luigi Bassan e Alberto Robinelli e per il 4^ Filippo Pettenon-Massimo Bellunato.