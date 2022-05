Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Trissino il trofeo MB Conveyors è giunto ai quarti di finale. Open maschile con 223 partecipanti diretto da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago. La giornata di Lunedì 16 vede il seguente ordine di gioco. Alle ore 10 il 2.4 bassanese Francesco Salviato con il 2.3 Julius Tverijonas giocatore tesserato con il Filottrano di Ancona; sempre alle 10 il 2.5 bolzanino Matteo Fondriest con il vicentino 2.2 Tommaso Dal Santo. Dal Santo fresco vincitore dell’Open di Jesolo dove in un derby tutto in seno ai Comunali ha messo al secondo posto Marco Carretta. Alle 14.30 Horst Rieder bolzanino 2.4 con il giocatore del Levico Tommaso Pederzolli. Alle 16.30 Marco Speronello tds numero 2 quest’anno al Bassano con l’under 18 bolognese Sergio Badini. Speronello che potrà sfruttare il forfait del numero uno Omar Giacalone ancora all’estero a svolgere tornei Itf, si prenota come uno dei candidati alla finale. Vicentini protagonisti a Jesolo nel maschile, ma anche nel femminile, dove nel draw rosa Ludovica Ceolato under 16 del Meeting di Valdagno conquista il podio sulla patavina Victoria Zenato. Altra vittoria in trasferta per una tennista vicentina Vanessa Barausse nel rodeo sull’Erba a San Marco di Resana. La giocatrice del Dueville si è imposta in due set sulla bellunese Chiara Bianca Ferri. Prossimo torneo nel vicentino sarà un giovanile ad Arzignano per under 12-14 e 16 maschile e femminile. Inizierà il 21 fino al 29 Maggio. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/5.