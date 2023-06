Toffano per il riscatto al Valli della Carnia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Dopo oltre due mesi di sosta forzata la Coppa Rally ACI Sport, nell'ambito della quarta zona, è pronta a rimettere in moto il motore con l'arrivo di uno degli appuntamenti più amati in Triveneto, il Rally Valli della Carnia previsto per il weekend. La trasferta ad Ampezzo si appresta ad essere già significativa per Giovanni Toffano, reduce da un esordio 2023 al Bellunese che lo ha confermato tra i protagonisti della scena interregionale, nonostante un epilogo sfortunato, e deciso a confermarsi in provincia di Udine. Un doppio riscatto per il portacolori di Rally Team, sostenuto anche da Jteam, dovendo pareggiare il conto con una dea bendata che, proprio su queste strade, lo aveva costretto al ritiro, a causa di noie tecniche, mentre viaggiava in decima posizione nella generale. “Ho ricordi decisamente positivi del Valli della Carnia” – racconta Toffano – “perchè, nella passata edizione, ci stavamo comportando molto bene, calcolando che era la nostra seconda gara nella classe maggiore. Al Bellunese siamo partiti più che bene e ci stavamo giocando il quarto assoluto, prima di un nostro errore, quindi dobbiamo cercare di concretizzare punti buoni in questa trasferta se vogliamo rimetterci in corsa per la Coppa Rally ACI Sport di quarta zona.” Confermata la fiducia al team MS Munaretto che offrirà al pilota di Rovolon una Skoda Fabia Rally2 Evo, da condividere con l'inseparabile Matteo Gambasin, sempre alla propria destra. “È dal 2019 che faccio coppia fissa con Matteo” – sottolinea Toffano – “ed anche con il team MS Munaretto è da parecchio tempo che corriamo assieme. Abbiamo una squadra affiatata, coesa e che sa come lavorare al meglio. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura.” Due frazioni di gara in vista, ad iniziare dalla prima che porterà i concorrenti a sfidarsi, nella giornata di Sabato 17 Giugno, sui tratti cronometrati di “Voltois” (2,20 km) ed “Avaglio” (3,60 km), da ripetere per due passaggi consecutivi prima di passare a Domenica 18 Giugno. L'indomani le ostilità sportive si riapriranno su “Val di Lauco” (14,44) km e su “Passo Duron” (7,49 km), la prima da affrontare per tre volte mentre la seconda soltanto per due. “Il percorso è uguale a quello dello scorso anno” – aggiunge Toffano – “ad eccezione di una prova che è stata leggermente accorciata. Gara bella, per il format e per il tanto calore del pubblico presente, al quale si unirà il pullman di nostri tifosi che hanno già confermato la loro presenza. Faremo del nostro meglio, consapevoli dell'amaro in bocca che ci portiamo dietro dal Bellunese. Dovrò combattere contro quel sassolino che vuole mettersi sotto l'acceleratore ma sono certo che vincerò io. Coltivo questa passione nel mio piccolo e continuerò a fare così anche in futuro. Grazie alla mia famiglia, ai partners ed al presidente di Rally Team, Pier Domenico Fiorese, per il quale non ho più parole, senza dimenticare Jack Battaglia e Jteam.”