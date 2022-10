Tiro a segno accademico: il campionato nazionale Unvs a Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Nel weekend 8 e 9 ottobre la città di Treviso ha ospitato il Campionato Nazionale Tiro a Segno Accademico e la sezione locale non si è limitata ad accogliere gli sfidanti, giunti da ogni parte d’Italia. 59 gli iscritti che hanno dato vita a più di 150 gare fra pistola, carabina nelle categorie Uomini, Donne e Para delle varie specialità ed i trevigiani hanno calpestato volentieri i gradini più alti del podio ma il titolo di Campione Nazionale assoluto è per i vicentini. A vincere è stata la Sezione di Vicenza che ha battuto Treviso, relegandola al secondo posto, mentre il terzo posto è andato alla squadra della sezione di Bari. Il miglior atleta del 2022 è stato Massimo Dreassi della sezione di Siena che è salito ripetutamente sul gradino più alto del podio: cinque Titoli nazionali conquistati nelle diverse specialità della Pistola, abbastanza per battere Jurij Dalla Santa, sezione di Vicenza, secondo assoluto con tre primi posti. Al terzo posto con due primi posti il trevigiano Marco Ammirati, giovanissimo atleta che grazie ai suoi numerosi successi di specialità fa già parte della schiera dei soci della Sezione di Treviso insieme agli altri giovani atleti. I padroni di casa hanno vinto nella Carabina 10 metri – Marco Ammirati primo e Campione Nazionale della specialità, Andrea Boligon secondo – e le donne nella stessa specialità hanno centrato una bella tripletta formata da Francesca Lena, Campionessa Nazionale davanti a Flavia Zanfrà ed Elena Maso. Gianmarco Panizzo ha conquistato il Titolo nazionale nella categoria ‘Para R5’ riservata ai diversamente abili e Ammirati insieme a Boligon, secondo, ha conquistato anche il podio della Carabina Libera a Terra laureandosi Campione Nazionale CLT; nella medesima specialità altrettanti Titoli sono stati vinti da Andrea Vicini fascia B, sezione di Parma, Riccardo Finoccki fascia C, sezione di Livorno, Paolo Isola fascia D, sezione di Pordenone. Podio femminile tutto trevigiano anche nella Carabina Sportiva a Terra con Debora Crosato Campionessa Nazionale davanti a Francesca Lena e l’olimpionica Flavia Zanfrà. Secondo gradino del podio nella Pistola Automatica per Andrea Boligon che si è attestato alle spalle del vincitore Alberto Scognamiglio della sezione di Borgomanero, e anche Marco Gasparini e Mario Zambon, trevigiani, nella fascia B sono saliti sul podio, sempre alle spalle di un socio della sezione di Borgomanero, Paolo De Francesco. Ancora un Titolo Nazionale nella Pistola Automatica con il successo delle trevigiane Concetta Castiglia e Monica Ras rispettivamente prima e seconda classificate. Francesca Talamo, oltre al secondo posto nella Pistola 10 metri sfidando 10 atlete, si è aggiudicata il Titolo Nazionale nella Pistola Libera seguita da Sara Vianello, entrambe della sezione di Venezia. Nella classifica a squadre Treviso ha dominato nella Carabina 10 metri mentre Bari ha vinto nella Carabina Libera a Terra; le due squadre di Vicenza, 1 e 2, non hanno lasciato spazio agli avversari nella Pistola 10 metri e neppure nella categoria Para P1 mentre la Pistola Automatica ha premiato la squadra di Borgomanero e la Pistola Sportiva, Faenza. Il nome della sezione di Vicenza si trova ancora in cima alla classifica a squadre della categoria Para P3, della Pistola Libera e della Standard. Un riconoscimento speciale alla squadra più numerosa, Pordenone, e quella che veniva da più lontano, Bari che ha portato allegria e sorrisi nella manifestazione come sempre molto seguita anche da appassionati e amici.