Il tennista vicentino Giovanni Peruffo dietro soltanto all'internazionale Matteo Viola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Sernaglia della Battaglia (Tv) la finale del secondo Open maschile è andata al mestrino Matteo Viola che con 6/3 7/6 ha regolato il vicentino Giovanni Peruffo. Kermesse con 65 players organizzata da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer e supervisor fit con Loredana Venturini. Giudice di sedia Francesco Di Mauro che ha arbitrato gli ultimi tre incontri clou della manifestazione. Per il finalista dei Comunali Peruffo, un altro step di maturazione che lo sta avvicinando ad essere il principe degli Open regionali. Dopo la conquista dell’Open di Este di un mese fa e con quattro vittorie quasi tutte cariche di punti, Peruffo sta segnando la svolta stagionale. Terzi posti per il bassanese Francesco Salviato e per il “veronese” d’adozione Gian Matias Di Natale. A Trissino è iniziato il main draw dell’Open maschile MB Conveyors con 223 partecipanti. Grazie alle accoglienti strutture fisse, nemmeno la pioggia è riuscita a fermare questa kermesse di tennis, diretta da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago. Si sono qualificati per il tabellone principale: Andrea Vittadello della Canotteri Padova, Giovanni Vedove Fiorese del Bassano, il veronese Edoardo Meggiorin, l’under 18 del Palladio Pietro Cappellaro, il bergamasco Marco Ricci, il giocatore del Dueville Filip Stokic, Giovanni Zio del Palladio, il player di casa Alberto Robinelli superato dall’altro vicentino dell’Arzignano Federico Molon, l’under 16 veronese Matteo Negrini, l’under 16 veronese Giovanni Ronzio e Ian Silva dello Schio. Svelate anche le due teste di serie che sono Omar Giacalone con tessera del Palermo e Marco Speronello trevigiano, con tessera del Bassano in cerca del suo 85° trofeo.