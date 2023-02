Al republic di Jesolo la maestra vicentina Stefania Sottoriva del Santorso vince tutto

Al Republic di Jesolo nel Rodeo di San Valentino la vicentina del Santorso Stefania Sottoriva, non ha avuto rivali. Partita dai blocchi di partenza e con 8 vittorie, stende tutte le sue avversarie. Il sabato conquista l’accesso al main draw superando nettamente avversarie con un ranking superiore. Nella giornata di domenica è stata portata al terzo set dalla 3.2 patavina Alessia Iannucci, comunque tutte avversarie giovani e molto quotate.

Con quattro vittorie estrometteva anche la testa di serie numero uno, la 3.1 trevigiana Landi, guadagnando il pass per la finale contro un’altra padovana Giada Cavazzoni. Tutte tenniste top di terza; l’ultima fatica, 8 partite in due giorni la vedeva soccombere nel primo set. Poi con esperienza si portava a pareggiare l’incontro con un bagel e sul tie-break confezionava la vittoria per 8-6.

Iniziata ai Comunali di Vicenza la tappa provinciale di 4^ categoria singolari per maschile, femminile e doppi che daranno l’accesso a quella regionale. Fa parte del circuito Ibi, quello degli Internazionali di Roma, coordinata da Lorenzo Miotti.

Sono 57 i giocatori nei singoli e 12 nei doppi. Per l’attività Fitpra: A Valdagno il 19/2 entry level 50 maschile. Martina 334-1878758. A Creazzo 19/2 Circuito Veneto di Doppio Misto per iscrizioni 348-7964378 Maria. A Sovizzo 25 e 26 Febbraio Open FITP weekend di doppi maschili. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio.